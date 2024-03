Il futuro dei piccoli Comuni, sindaci a confronto

Il confronto tra i Comuni del Progetto P.I.C.C.O.L.I., la condivisione delle azioni realizzate e degli obiettivi raggiunti saranno al centro del laboratorio in programma oggi a Rocca San Giovanni, all'hotel Villa Medici, dalle 10 alle 18.

Il progetto P.I.C.C.O.L.I., Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale, è promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica nel Programma operativo complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, attuato da Anci.

In mattinata si discuterà di strategie e strumenti per il rafforzamento della capacità amministrativa, con le buone esperienze realizzate e quelle in corso. Interverranno il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, con Lara Panfili, project manager del Progetto, Pierciro Galeone, direttore Ifel, e Francesco Minchillo, task manager del Progetto, in chiusura Sauro Angeletti, direttore dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze del Dipartimento funzione pubblica.

Partecipano anche i sindaci di Giuliano Teatino Nicola Andreacola; di Binetto (Bari) Vito Bozzi; di Chieuti (Foggia) Diego Iacono; di Tornareccio Nicola Iannone; di S.Valentino in Abruzzo Citeriore Antonio D'Angelo; di S.Eufemia a Maiella Francesco Crivelli; di Lettomanoppello Simone Romano D'Alfonso; di Caramanico Terme Luigi De Acetis; il segretario comunale di Gissi Gabriella Conti.

Nel pomeriggio sessione plenaria su "Quale futuro per i piccoli Comuni" con il segretario generale Anci, Veronica Nicotra, e Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice (Isernia) e delegato Anci per le Aree interne; Davide Ferrari, amministratore della community social "Se Sei Sindaco", poi spazio al dibattito tra sindaci, dirigenti e funzionari Anci e con Anci Regionali, rappresentate da Andrea Bernardo, presidente Anci Basilicata, Gianguido D'Alberto, presidente Anci Abruzzo, Pompilio Sciulli, presidente Anci Molise e Michele Sperti vice presidente vicario Anci Puglia. Conclusioni affidate al presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

(Ansa Abruzzo)