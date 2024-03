Grande partecipazione alla presentazione del progetto Fossacesia 2030

La recente presentazione del progetto Fossacesia 2030 che si è tenuta presso il Teatro Comunale ha visto una straordinaria partecipazione da parte della comunità locale, evidenziando un forte interesse e impegno nel progettare il futuro della città. L’APS I Trabocchi ha proposto un piano ambizioso e concreto per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità che si presentano.

Il Presidente Valerio Nardone ha sottolineato l'importanza vitale dell'iniziativa, evidenziando che il dibattito pubblico non è stato solo un'occasione per condividere idee, ma anche un chiaro richiamo agli amministratori presenti e futuri affinché comprendano il desiderio dei cittadini di essere protagonisti del proprio destino. "Non necessitiamo più di proclami, ma di azioni concrete", ha sottolineato.

Uno dei punti centrali della proposta riguarda il potenziamento delle attività turistiche, considerate un pilastro fondamentale dell'economia locale. L'incertezza generata dagli eventi recenti, inclusi denunce ed ingiunzioni, ha evidenziato l'urgenza di fornire certezze agli investitori e consolidare l'accoglienza turistica. Il Presidente Nardone ha sottolineato che il valore del PIL territoriale generato da queste attività supera i 10 milioni di euro ed è ora in pericolo.

La proposta progettuale presentata è il risultato di un lavoro congiunto che ha coinvolto incontri cittadini e rappresentanze di categoria, garantendo un approccio in linea con le esigenze attuali della comunità. L'APS I Trabocchi" si è dichiarata pronta a collaborare con tutte le parti interessate, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo per un futuro migliore non solo per Fossacesia, ma per l'intera Costa dei Trabocchi.

La partecipazione attiva e il coinvolgimento delle diverse parti interessate si confermano dunque essenziali per il successo di iniziative volte a plasmare il futuro delle nostre comunità. Fossacesia si prepara così ad affrontare con determinazione e progettualità le sfide e le opportunità che il futuro presenta.

Aps I Trabocchi