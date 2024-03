Avviso pubblico per la "Vetrina del gusto"

Il Comune di Fossacesia, nell'ambito degli interventi di promozione e valorizzazione del territorio e dell'intera Costa dei Trabocchi, ha pubblicato un avviso sul proprio sito istituzionale finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di frantoi, cantine, aziende agricole e attività di artigianato presenti sul territorio di Fossacesia, dei Comuni della Costa dei Trabocchi (da Ortona a San Salvo) e di quelli dell'interno, potenzialmente interessati all'esposizione dei loro prodotti nella "Vetrina del Gusto", allestita presso il locale sottostante il Palazzo del Parco dei Priori a San Giovanni in Venere. Gli spazi verranno concessi in uso gratuito ai richiedenti, e durante il periodo di assegnazione gli espositori potranno organizzare eventi e manifestazioni per promuovere l'enogastronomia e l'artigianato locale, dell'intera Costa dei Trabocchi e del suo interno.

"Sono territori che si distinguono non solo nell'offerta turistica ma anche per la loro vocazione agricola, per i prodotti tipici di elevatissima qualità e per le opere di artigianato– afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - Crediamo molto nella collaborazione con i produttori delle eccellenze enogastronomiche e artigianali rivolte a far scoprire e degustare, nella bella cornice del Parco dei Priori, i migliori prodotti. Questo aiutera' non solo a far crescere l'attrattività verso la Costa dei Trabocchi, ma anche ad offrire una vetrina in favore dei comuni dell' interno, andando di fatto ad implementare l' offerta turistica."

Le domande degli interessati, dovranno pervenire al protocollo dell'Ente entro la data del 22/03/2024. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo mail [email protected] – [email protected] oppure telefonando allo 0872 622242

Ufficio Segreteria del Sindaco

Enrico Di Giuseppantonio