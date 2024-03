Presentata la 62esima edizione della Fiera dell'Agricoltura

"Capace di veicolare i grandi cambiamenti che stanno investendo il mondo agricolo, aperta al territorio, interessata a raccontare le potenzialità e le realtà che animano il comparto, intenzionata a catalizzare gli interessi delle giovani generazioni: saranno questi i tratti distintivi – ha detto il presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio ai giornalisti – della 62esima Fiera nazionale dell'Agricoltura, tra le più apprezzate del centro-sud Italia”.

“Nelle corde di Lancianofiera da sempre, da quando nel 1961 fu organizzato il primo appuntamento fieristico del settore agricolo in città, la Fiera di Lanciano è la prima grande sfida che mi trovo ad affrontare a pochi mesi dall'inizio del mio mandato – ha sottolineato la presidente di Lancianofiera - il futuro del Polo fieristico regionale d'Abruzzo, oggi, a mio avviso, non può prescindere da un lavoro di rete con le realtà locali, dal dialogo con altri enti fieristici italiani ed esteri e dal confronto con il mondo produttivo in una dimensione europea”.

“Dal 22 al 25 marzo e sempre guardando ad un mondo, quello agricolo, in continuo cambiamento – ha aggiunto Mercurio, presentando la manifestazione - apriremo il 2024 di Lancianofiera con il nostro appuntamento più noto ed amato che potrà fregiarsi, a testimonianza dell'importanza e del valore che essa riveste nello scenario regionale e nazionale, del patrocinio del Ministero dell'Agricoltura e della partecipazione, nel giorno dell'inaugurazione, del ministro Francesco Lollobrigida e di molti altri autorevoli esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo delle confederazioni agricole e dei professionisti del settore".