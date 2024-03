Domani mattina, 4 marzo, alle ore 10.00 ci sarà la consegna dei lavori per la messa in sicurezza della Pinetina di Vallevò a Rocca San Giovanni.

Parteciperanno:

- il sindaco e l'amministrazione comunale;

- i rappresentanti del Dipartimento agricoltura Regione Abruzzo;

- il Comando Carabinieri Forestali stazione di Lanciano;

- i Carabinieri Forestali gruppo di Chieti;

- il Rup, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice.

L'avvio dei lavori - Consegna condizionata di lotto boschivo per taglio di smantellamento di un rimboschimento di conifere percorso da incendio in località "Vallevò", Foglio di mappa n. 2 particella n. 194 in agro e di proprietà del Comune di Rocca San Giovanni (CH) - si riferisce al finanziamento pari a 500.000 euro, ottenuti a seguito della presentazione di un progetto alla Regione Abruzzo redatto dal Comune di Rocca San Giovanni, che metterà in sicurezza la zona, dopo il devastante incendio dell'estate del 2021.