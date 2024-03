Commemorato l’appuntato dei Carabinieri Giangabriele Menichini, medaglia d’oro al valore civile

Nella mattinata di oggi 3 Marzo 2024, giorno in cui ricorre il 20° anniversario della morte dell’Appuntato dei carabinieri Giangabriele Menichini deceduto tragicamente in servizio nel 2004 a Pescara, si è tenuta una cerimonia di commemorazione del graduato nel cimitero di sant’Anna a Chieti, luogo in cui è stata tumulata la salma.

L’eroico gesto del militare dell’Arma, travolto da un treno in transito mentre rincorreva alcuni spacciatori, è stato ricordato dai familiari dell’Appuntato e da una rappresentanza dei vertici dell’Arma locale con la deposizione di una corona.

Domani, lunedì 4 marzo, alle ore 10:30, nella Cattedrale di San Giustino a Chieti, sarà officiata anche una funzione religiosa in suffragio del militare.