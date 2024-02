Autostrada, chiusura per lavori tratto Ortona – Val di Sangro

Al fine di eseguire lavori di demolizione del cavalcavia n. 255 ubicato alla progressiva km 413+862 dell’Autostrada A14, è prevista la chiusura del tratto autostradale, in entrambe le direzioni, compreso tra le stazioni di Ortona e Val di Sangro dalle ore 21:00 di sabato 10 Febbraio alle ore 06:00 di domenica 11 Febbraio 2024.

Percorso alternativo in direzione Sud: Uscita Ortona, seguire per Adriatica S.S. 16, continuare su S.S.16 direzione Foggia, seguire per A14 Bologna-Bari, rientro a Val di Sangro.

Percorso alternativo in direzione Nord: Uscita Val di Sangro, seguire per Adriatica S.S. 16, continuare su S.S. 16 direzione Pescara, seguire per A14 Bologna-Bari, rientro a Ortona.

In caso di avverse condizioni meteo la suddetta chiusura sarà eseguita dalle ore 21:00 di domenica 11 Febbraio 2024 alle ore 06:00 di lunedì 12 Febbraio 2024.

Tutti i veicoli sono tenuti ad osservare le prescrizioni e la disciplina della circolazione stradale. Il provvedimento è reso noto agli utenti autostradali con apposita segnaletica stradale. Resta in vigore l’Ordinanza n. 3/2024 del Comune di Rocca San Giovanni fino al completamento delle operazioni di ripristino e messa in sicurezza del manufatto stesso.

L’Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni