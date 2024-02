Vola la raccolta rifiuti a Rocca San Giovanni

Nell’ambito della VI edizione dell'Ecoforum Abruzzo, Rocca San Giovanni è stato premiato come Comune riciclone 2023.

"Un riconoscimento – commenta il sindaco Fabio Caravaggio - che attesta le buone pratiche messe in campo nel promuovere e seguire una corretta e virtuosa gestione dei rifiuti".

Sono stati ottimi i risultati della raccolta differenziata (RD) dei rifiuti nel corso del 2023 con una media percentuale che si aggira intorno all'84%, un netto miglioramento rispetto al 2022 dove le percentuali di RD si attestavano intorno al 79%, un aumento di 5 punti percentuali nell'arco di un anno.

A settembre 2023 c'è stato un picco del'86,13% di raccolta differenziata, rispetto al 79,67% del mese di settembre 2022, un accrescimento del 7% rispetto all'anno precedente.

"I numeri testimoniano e premiano – aggiunge il primo cittadino - il lavoro dell'amministrazione comunale nel costante controllo della pulizia sul territorio, della Rieco Servizi Integrati per l'Ambiente Spa per l'ottimale gestione del servizio e la serietà degli operatori e, non da ultimo, dei cittadini per l'accortezza e la sensibilità nel rispettare il calendario di raccolta porta a porta".