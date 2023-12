I primi 25 anni di attività della cooperativa Il Bosso

La cooperativa Il Bosso celebra i suoi primi 25 anni di attività.

Un traguardo storico per un’azienda che, collaborando con enti, associazioni e istituti scolastici, promuove progetti ed attività esperienziali col solo fine di promuovere la conoscenza della nostra Regione, nell’ottica di un turismo responsabile e sostenibile. Dalle gite in canoa e kayak sul fiume Tirino o lungo la costa dei Trabocchi, alle ciaspolate sul Gran Sasso e la Maiella, fino alle escursioni a cavallo e in e-bike nella valle Peligna, una miriade di attività ideate e portate avanti con passione, da un gruppo dinamico e intraprendente a cui le istituzioni devono tanto.

"Per questo - scrive in una nota il consigliere regionale Antonio Blasioli - mi preme ringraziarvi pubblicamente per il vostro impegno, con l’augurio che possiate continuare a regalare ad altre migliaia di turisti esperienze originali ed indimenticabili, affinché da ogni angolo del globo tutti possano conservare un pezzo di Abruzzo nel cuore.