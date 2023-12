Riattivato il postamat a Tollo

È tornato in funzione il Postamat a Tollo. «Abbiamo vinto l'ennesima battaglia a favore dei cittadini – ha dichiarato la deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto ricordando che il servizio non era più attivo dal 29 novembre dell’anno scorso - avevo promesso di impegnarmi per risolvere il problema alla comunità di Tollo che da tempo richiedeva una soluzione».

«Ringrazio la consigliera comunale Giorgia Di Mascio per la segnalazione e per l’attenzione a questa tematica – ha aggiunto Torto - continuiamo a lavorare per portare risultati concreti alla nostra comunità».