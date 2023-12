Ponte Rio Torto riaperto con nuove disposizioni di sicurezza

La Provincia di Chieti comunica che, a seguito di accurati interventi di manutenzione e di verifiche tecniche, è stata disposta la riapertura del ponte Rio Torto localizzato al km 16+750 della strada provinciale 162 “Carpineto Sinello – Castiglione Messer Marino”.

Lo scorso agosto erano state emesse due distinte ordinanze del settore Viabilità che avevano determinato la chiusura temporanea del ponte a causa di danni strutturali rilevati su una delle pile. Dopo un'attenta valutazione e l'attuazione di interventi urgenti di ripristino, è stata confermata la sicurezza del ponte per il quale è stata disposta la riapertura al traffico a partire da oggi.Le prove di carico hanno avuto esito positivo, attestando l'idoneità statica del ponte per il transito di veicoli fino a un massimo di 7,5 tonnellate. Con la riapertura, si introducono inoltre il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate e il limite di velocità di 30 km/h per tutti i mezzi in transito sul ponte.