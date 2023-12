Festa dello Sport, tra i premiati Immobile e Schillaci

Riceviamo e pubblichiamo

Si svolgerà il prossimo 22 dicembre al Teatro Fenaroli di Lanciano la Festa dello Sport 2023 organizzata dal Coni Provinciale di Chieti (inizio ore 17.00).

Saranno oltre 150 i premiati fra atleti, dirigenti e società della provincia di Chieti che si sono distinti nell’anno 2023 raggiungendo obiettivi di prestigio in tante discipline sportive sia a livello nazionale che internazionale.

I premiati sono stati scelti su segnalazione al Coni delle varie federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione: sono stati i presidenti regionali di federazione che hanno dato i nomi. Previste premiazioni speciali che saranno concesse, con scelta del Coni Provinciale, a chi si è distinto a livello sportivo, dirigenziale nella nostra provincia, ma anche come carriera agonistica in generale. Fra queste ci sono due grandi campioni del calcio che ritireranno l’ambito riconoscimento: Ciro Immobile, bomber della Lazio, vincitore della scarpa d’oro e più volte capocannoniere del campionato italiano, nonché anche capitano della Nazionale Italiana e Totò Schillaci, indimenticato protagonista del mondiali delle notti magiche Italia 90 e capocannoniere di quella edizione.

In occasione della festa saranno consegnate anche le onorificenze assegnate dal Coni Nazionale, cioè le stelle al merito sportivo d’oro, d’argento e di bronzo per tutti gli atleti che hanno avuto ottimi risultati, ma anche per i dirigenti che hanno fatto una grande carriera.

Madrina dell’evento Fabrizia D’Ottavio, figura sportiva di grande spicco per lo sport della nostra regione, medagliata olimpica e pluricampionessa europea e mondiale che ha portato in alto il nome della provincia e dell’Abruzzo, ma anche di tutto lo sport italiano: sarà un onore per me averla come madrina e testimonial del nostro evento.

Queste le parole del Delegato Provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi:

“Quest’anno abbiamo scelto per la festa annuale dello sport provinciale l’importante location del Teatro Fenaroli di Lanciano perché, da presidente provinciale del Coni Chieti, ho voluto rendere l’evento itinerante e portarlo ogni anno in una città diversa della nostra provincia per dar seguito alla promozione dello sport e alla premiazione di migliori atleti in tutto il nostro territorio.

Le location saranno sempre di prestigio, in particolare teatri di grande importanza, come abbiamo fatto anche lo scorso anno con il Teatro Marrucino di Chieti e in questa occasione con il Fenaroli di Lanciano, sicuramente uno dei teatri più belli e storici della nostra regione.

Come Coni Chieti siamo fra i comitati più attivi a livello nazionale. Abbiamo organizzato numerose iniziative tra le quali spiccano la Giornata Nazionale dello Sport a Fara San Martino che ha visto la partecipazione di oltre 400 ragazzini e la Notte Bianca dello Sport e del Commercio a Chieti che ha visto confluire oltre 10000 visitatori nella manifestazione e più di 250 atleti. Mi riempie di orgoglio essere riuscito a creare un ottimo team: con il lavoro di squadra si lavora al meglio e si riesce a mettere su manifestazioni di livello. Il 22 dicembre sarà una bellissima serata di sport che cade a ridosso del Natale in un periodo particolarmente bello per le famiglie”.

Così il Vice Sindaco e Assessore Cultura Sport Turismo del Comune di Lanciano, Danilo Ranieri introduce l’evento:

“Quest’anno è davvero Festa per lo Sport e siamo felicissimi di festeggiare qui a Lanciano, grazie al Presidente Massimiliano Milozzi con cui la collaborazione continuerà. Il 20 settembre scorso è stata varata una riforma costituzionale, dovuta da anni, che ha modificato l’art. 33 della Carta Costituzionale che, adesso, riporta: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. In questo anno, storico per lo Sport in Italia, il plauso, anche retroattivo e non retorico, deve essere rivolto ai praticanti, agli atleti ed alle famiglie che sostengono ed accompagnano, ma ancora di più ai dirigenti ed agli staff tecnici delle associazioni e società sportive del territorio e, non per ultimo, ai responsabili delle varie federazioni e discipline sportive che tengono le file dello sport, “in tutte le sue forme”, nella nostra Provincia ed in Abruzzo”.

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria