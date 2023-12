Ponte Nuovo del Sangro, martedì sospensione temporanea della circolazione veicolare

Il Settore Viabilità della Provincia di Chieti ha disposto per martedì 19 dicembre (8.30-12.30) la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli sul viadotto Ponte Nuovo al km 0+806 della SP 111, al confine tra i Comuni di Atessa e Lanciano.

La chiusura temporanea al passaggio dei mezzi, disposta con ordinanza 808 del 14 dicembre, è necessaria per consentire l'esecuzione di accertamenti tecnici strutturali, ispezioni e prove di carico strutturali nell'ambito delle attività di progettazione di interventi di messa in sicurezza che riguarderanno il ponte.

I lavori di messa in sicurezza del ponte, di importanza strategica per la viabilità del comprensorio, sono stati finanziati con il Decreto Ministeriale 225/2021, noto come "Decreto Ponti", per un ammontare complessivo di 3.300.000 euro.

Durante il tempo di chiusura, il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa locale.