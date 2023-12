Torto: su postamat Tollo interlocuzioni positive, a breve verrà sostituito

Riceviamo e pubblichiamo

La deputata Daniela Torto ha ricordato nelle scorse ore che «Dal 29 novembre 2022 il Postamat di Tollo è fuori uso». «Avevo promesso che mi sarei battuta finché il servizio non fosse stato riattivato, perché la comunità di Tollo non poteva essere abbandonata – sottolinea la deputata del Movimento 5 Stelle - i comuni delle aree interne del nostro territorio abruzzese sono spesso quelle che risentono dell'isolamento e della mancanza di servizi e, dunque, l'attenzione deve sempre essere massima».

«Dalle mie interlocuzioni a Roma, posso confermare che il problema della sostituzione del Postamat è in via di risoluzione – prosegue la nota di Torto - entro fine anno avremo buone notizie per il comune di Tollo e per tutti i cittadini che potranno vedere riattivato il loro servizio».

In conclusione la deputata abruzzese ha ringraziato la consigliera comunale Giorgia Di Mascio per la segnalazione e l’attenzione per questa «battaglia in favore dei cittadini».