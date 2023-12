Bellezze e bontà abruzzesi protagoniste ad “Artigiano in Fiera”

“Creatori di bellezza e di bontà” è questo il tema scelto per la ventisettesima Edizione di “Artigiano in Fiera”, in programma fino 10 Dicembre 2023 presso Fiera Milano. Artigianato e piccole imprese da tutto il mondo, 2.550 per l’esattezza, provenienti da 86 Paesi. I settori maggiormente rappresentati saranno quello alimentare, della moda e del tessile, mobili e oggettistica, complementi di arredo, sculture, pitture, bigiotterie e gioielli. Otto padiglioni, tra cui una sezione del numero 3 riservata alla Regione Abruzzo.

Anche Rocca San Giovanni avrà l’opportunità di mettere in mostra le proprie eccellenze nell’ambito di questa importante kermesse, grazie alla partecipazione dell’Antico Frantoio Giardino, uno tra i produttori di extravergine del nostro territorio.

L’Amministrazione comunale, come di consueto in queste occasioni, ha fatto visita ai concittadini impegnati nella Fiera dove, in un apposito stand dedicato, sono stati esposti i simboli del nostro paese: la ricostruzione in miniatura di un trabocco, icona della Regione Abruzzo e di Rocca San Giovanni, nonché la bandiera delle 4 Vele di Legambiente, riconquistata quest’anno a testimonianza della qualità del nostro mare, i vessilli de “I Borghi più belli d’Italia” e delle "Città del Vino", i club di cui Rocca San Giovanni fa parte. Una vetrina di livello internazionale per promuovere la qualità, l’autenticità e l’originalità dell’eccellenza italiana.

L’Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni