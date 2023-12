«Garantiamo pari opportunità, cancelliamo discriminazioni e promuoviamo insieme consapevolezza»

Il 3 Dicembre di ogni anno ricorre la "Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità" istituita dall'ONU nel 1992. Nel 2006, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ha sottolineato l'esigenza di difendere e salvaguardare, anche attraverso la ricorrenza del 3 Dicembre, la qualità della vita delle persone con disabilità rispetto ai principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società.

L'Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni, in occasione della Giornata, rimarca l'importanza del sostegno a favore delle persone meno fortunate, nei confronti delle quali molte sono state le azioni messe in campo nell'ultimo anno, quali la creazione della "Spiaggia Inclusiva" in Località Foce o i vari incontri a tema in collaborazione con l'Istituzione scolastica, e diverse sono quelle in programma nel prossimo futuro, a partire dalla creazione di parchi inclusi e accessibili nelle diverse contrade del paese.

Garantiamo le pari opportunità, cancelliamo le discriminazioni, promuoviamo, tutti assieme, la consapevolezza in merito alle diverse forme di disabilità.

Il sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio