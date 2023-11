Diritto dell’Ambiente e dell’Energia, dieci borse di studio in arrivo per il Corso di Laurea

Il Corso di Laurea in Diritto dell’Ambiente e dell’Energia a Lanciano, organizzato dall’Università di Teramo e promosso e coordinato dal prof. Enzo Di Salvatore, in pochi mesi è diventato una realtà consolidata e punto di riferimento del territorio. Poco più di un mese fa il quotidiano Repubblica, in un approfondimento firmato da Corrado Zunino, lo ha inserito tra i migliori cento corsi di laurea in Italia.

Il numero di iscrizioni, ancor di più considerato che il corso è stato istituito solo da poco tempo, appare decisamente alto. A chi vorrà iscriversi, e anche a chi già lo è, si rivolge l’iniziativa a sostegno del corso promossa da Ecolan. «La società di Lanciano che si occupa di gestione dei servizi ambientali, mette in palio 10 borse di studio per chi vorrà iscriversi - entro il 31 dicembre - al corso di laurea in diritto dell’ambiente e dell’energia o per chi vi sia già iscritto (in questo caso si andrà a detrarre dalle tasse di iscrizione la somma corrispondente alla borsa di studio)» ha reso noto il prof. Di Salvatore annunciando che a breve verrà pubblicato il bando e ringraziando il presidente della società Massimo Ranieri per «un gesto importante e generoso».