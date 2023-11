Torna il Trail di Monte Pallano

All’ombra del Monte Pallano, torna per il secondo anno consecutivo l’omonimo Trail podistico organizzato dall’Asd Pallano Outdoor in programma domenica 3 dicembre.

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Tornareccio e in collaborazione con l’Associazione Monte Pallano, un appuntamento da non perdere per gli amanti del podismo e anche dei percorsi esigenti dal punto di vista altimetrico, oltre a vivere una giornata diversa dove sport e natura diventano gli unici protagonisti di questa seconda edizione tra i colori dell’autunno e qualche spruzzo di neve.

La gara a carattere competitivo valevole per il Corrilabruzzo UISP (partenza alle 9:45) si disputa sulla distanza di 11,2 chilometri con un tracciato che ha solo il 15% di asfalto e interessa i faggeti del parco di Monte Pallano (sede del ritrovo e della logistica a partire dalle 8:30) e le mura paladine con scollinamento a quota 930 metri di altezza. Per i meno allenati, confermata la non competitiva di 3,5 chilometri con orario di partenza medesimo alla competitiva.

Dalle 10:45 circa, anche i bambini e i ragazzi, fino ai 15 anni, potranno sentirsi protagonisti con i mini-percorsi a loro riservati.

La quota di iscrizione è di 7 euro per la competitiva e la non competitiva, partecipazione al costo di 1 euro per i bambini e i ragazzi. Le adesioni si ricevono entro e non oltre le 14:00 di sabato 2 dicembre sul web collegandosi al sito www.timingrun.it o mandando una mail all’indirizzo [email protected] .

Pasquale Iannone, presidente dell’Asd Pallano Outdoor: “Rispetto a un anno fa, abbiamo migliorato il percorso rendendolo più scorrevole. C’è spazio per tutti coloro che vogliono condividere una manifestazione piacevole e a stretto contatto con la natura delle nostre montagne. Chi non è dotato di scarpe da trail, le mettiamo a disposizione grazie a Running Point di Antonio Appugliese, con il suo punto vendita a Lanciano, per poter prenotare la calzatura ideale. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Tornareccio, alla Pro loco e ai nostri sponsor che ci consentono di continuare l’esperienza positiva dello scorso anno”.

In allegato una foto della partenza dell’edizione 2022 (credit Angelo Rapino)

A cura di Passione Corsa Mario Bomba i video promo di presentazione ai seguenti link https://www.youtube.com/watch?v=h_SiZCz8rSA oppure https://www.youtube.com/watch?v=94V_YQwufh8