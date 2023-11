"AgroForum 5.0": a Lancianofiera si progetta la Fiera dell’Agricoltura 2024

AgroForum 5.0 raddoppia.

Alla sua seconda edizione, il format del Polo fieristico d’Abruzzo, pensato come momento di confronto con imprenditori agricoli, associazioni di produttori, aziende del settore ed espositori per preparare la Fiera dell’Agricoltura e Agroalimenta, Terre d’Abruzzo, si svolgerà nell’arco di due giornate.

L’appuntamento, con ingresso gratuito, è per il 25 e 26 novembre, giorni nei quali, dalle 10 alle 18, sarà anche possibile visitare un’esposizione di trattori all’interno complesso fieristico del quartiere Iconicella a Lanciano.

Sabato 25 novembre alle 17, invece, con l’obiettivo è di condividere novità e progetti e raccogliere idee, anche per superare eventuali criticità, si svolgerà l’incontro con i protagonisti della storica Fiera Nazionale dell’Agricoltura, arrivata alla sua 62esima edizione, alla presenza, fra gli altri, di Luigi D'Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dell’assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente. Con loro i massimi rappresentanti abruzzesi di Cia, Coldiretti e Confagricoltura.

"Questo forum - ha spiegato il presidente di Lancianofiera Alberto Paone – sarà un’opportunità unica di dialogo e confronto con contadini, piccoli produttori, imprese agricole, associazioni di categoria e consorzi del settore vitivinicolo ed agroalimentare e gruppi di azione locale (Gal). La convention – ha aggiunto Alberto Paone - sarà l’occasione per discutere con le istituzioni di opportunità e finanziamenti, di trasformazione dei sistemi agroalimentari, di nuove tecnologie e anche di cambiamenti climatici che mettono a rischio coltivazioni e produzioni in momento storico di grande incertezza per viticoltori e agricoltori alle prese con le conseguenze della diffusione della peronospora che ha portato riduzioni drastiche di prodotto”.

Di seguito gli espositori presenti: Agrimacchine Emmeti; Cipollone Agri; Di Fabio e figli; Fini macchine agricole; Mario Patricelli & C.; Omm Agri.

I prossimi appuntamenti di Lancianofiera: Agroalimenta, Terre d’Abruzzo (2-4 marzo 2024); Fiera Nazionale dell’Agricoltura (22 – 25 marzo 2024).