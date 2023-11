È di poco fa la notizia che è crollato il muro di contenimento della galleria San Silvestro della circonvallazione di Pescara.

Il traffico è stato deviato sulla statale Adriatica.

Il muro crollato è quello della corsia in direzione Francavilla, proprio in quel momento transitava una BMW il cui conducente non è riuscito a frenare ed è rimasto leggermente ferito.

Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e polizia stradale e ANAS.