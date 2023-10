Un monitor defibrillatore donato da "Noi e gli angeli" al Ppi di Casoli

Un nuovo atto di generosità dell’Associazione “Noi e gli angeli. Nico Consalvo Onlus”, che ha donato un monitor defibrillatore Lifepak 15 al Punto di Primo Intervento di Casoli. La consegna è avvenuta nel corso di un partecipato evento che si è svolto presso il locale Teatro Comunale.

Erano presenti Fioravante Di Giovanni, Responsabile del Presidio Territoriale di Assistenza, Emmanuele Tafuri, Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza della Asl, il Sindaco Massimo Tiberini e numerosi altri ospiti.

Nel corso della serata Tina Consalvo, vice presidente dell’Associazione, ha avuto modo di ribadire l’impegno e l’attenzione riservati dal sodalizio al territorio e al mondo della sanità in particolare, visto che il compianto Nico, al quale è intitolata la Onlus, era un veterinario scomparso prematuramente.

L’importante donazione, del valore di 20 mila euro, è stata resa possibile grazie ai fondi raccolti dall’Associazione nel corso di spettacoli e iniziative a sfondo benefico, e al contributo di imprese e attività commerciali che hanno aderito al progetto.

Il monitor defibrillatore consegnato ieri si aggiunge a quello già donato qualche anno fa da “Noi e gli angeli” al Pta di Casoli, e come allora la Onlus ha espresso un’indicazione chiara, esplicitata sulla proposta di donazione inviata alla Asl: l’attrezzatura elettromedicale, con dispositivi annessi, a Casoli deve restare, e non potrà essere destinata in futuro ad altri presidi.