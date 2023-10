Appuntamento con la 42^ Stralanciano

Torna a ripetersi per la 42^ volta lo storico appuntamento podistico con la Stralanciano in programma domenica 8 ottobre nella città frentana.

Ad organizzare l’evento è la We Run Lanciano in collaborazione con la UISP e la Nuova Atletica Lanciano.

Il ritrovo per atleti e appassionati di podismo è alle 7.30 in piazza Plebiscito. Alle 8:45 è prevista la partenza della gara ragazzi, aperta a tutti, maschi e femmine, delle categorie 0-5 anni, 6-9, 10-11, 12-13 e 14-15. Alle 10:00 è fissato lo start della gara competitiva di 10 chilometri e della passeggiata non competitiva di 5 chilometri, dedicata a tutti gli appassionati di corsa che vogliono cimentarsi sul circuito cittadino ufficiale.