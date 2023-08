Start-up innovative, al via l’edizione 2023 del Premio Cambiamenti

L’intelligenza naturale, cioè delle persone, e il suo corollario di valori quali la creatività e il coraggio di rischiare, non può essere separata dal destino da un’altra intelligenza, quella artificiale, destinata sempre più condizionare il nostro futuro. Ma che deve essere messa al servizio delle persone e delle imprese per trovare una sintesi efficace. Prende il via l’edizione 2023 del Premio Cambiamenti, voluto dalla CNA Nazionale per sostenere e valorizzare il pensiero innovativo delle giovani imprese italiane: il settimo appuntamento è dedicato quest’anno al fattore umano nello sviluppo delle nuove imprese, da cui il titolo evocativo scelto, che è “Intelligenze naturali”. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 settembre prossimo sul sito https://premiocambiamenti.it/

Dotazione complessiva del Premio (che assegna al vincitore 20mila euro, 5mila a secondo e terzo piazzati), modalità di partecipazione e attività di animazione sul territorio, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenuta a Pescara nella sede regionale della CNA. Vi hanno preso parte il coordinatore regionale del Premio e vice direttore regionale di CNA Abruzzo, Silvio Calice («Negli anni i numeri legati ai partecipanti a livello nazionale sono cresciuti in maniera esponenziale, dai 660 del primo anno ai 1080 del 2022, segno evidente del suo interesse»); il presidente regionale della CNA Abruzzo, Savino Saraceni («Il rapporto con l’università rappresenta per noi un valore aggiunto e un motivo di prestigio»); il vice presidente nazionale di CNA Giovani Imprenditori, Ivano Lapergola; il vincitore dell’edizione regionale 2022, Michael Odintsov Vaintrub; l’imprenditrice Daniela Giangreco.

L’Abruzzo, grazie soprattutto al forte attivismo e all’impegno dei Giovani Imprenditori CNA, si è distinto nelle edizioni passate per una massiccia presenza di start-up alla manifestazione: segno di una notevole vitalità del nostro tessuto imprenditoriale, ma anche ella forte vocazione all’innovazione da parte delle nuove leve dell’imprenditoria regionale. Una condizione che che nel 2018 si è tradotta nella vittoria del Premio nazionale da parte dell’imprenditore aquilano (con azienda nel Chietino) Massimiliano Falcone. Nel 2022, poi, la provincia dell’Aquila, con ben 45 imprese iscritte - somma ottenuta con l’area di Avezzano - è risultata la seconda d’Italia alle spalle della sola Milano (63), ma davanti a territori tradizionalmente forti come Firenze, le province della Toscana centrale (Prato e Pistoia), Bologna, Torino e Modena.

Originale, come sempre, la formula adottata già dagli anni passati per arrivare alla designazione dell’impresa che rappresenterà l’Abruzzo nella finale nazionale di Roma a metà dicembre: a deciderne il nome sono state in questi anni giurie composte oltre che da esperti qualificati, anche dagli studenti dei tre atenei di Chieti-Pescara, Teramo e L’Aquila, chiamati a turno a ospitare l’evento finale regionale. Quest’anno sarà la volta dell’università d’Annunzio, che il 26 ottobre prossimo dovrebbe ospitare la finale regionale al Dipartimento di Studi economici della Facoltà di Economia e Commercio di Pescara.