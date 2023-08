A Castel Frentano la prima edizione dell'Urban Trail della Frana

Ferve intensa l’organizzazione in questi giorni della prima edizione dell’Urban Trail della Frana a Castel Frentano. Un altro modo di incrementare e di sviluppare la passione per il podismo da parte della piccola società frentana Asd Mistercamp Castel Frentano guidata dal castellino doc e pluridecorato Camillo Campitelli che terrà a battesimo giovedì 10 agosto questo nuovo trail in stile urbano nel centro storico di Castel Frentano.

Sono quattro giri cittadini di 1.610 metri cadauno con gradini, salite e discese da mettere nelle gambe all’interno del centro storico e alcuni tratti all’interno del parco Frana. La partenza è prevista alle 19:00, sono previsti premi per i primi tre assoluti, i primi tre di ogni categoria e le prime tre società più numerose. Al termine della gara tanta musica, birra e buon cibo locale per ritemprarsi dalle fatiche dell’urban trail.

La quota di iscrizione è di 7 euro con premio di partecipazione ai primi 100 iscritti, il sito di riferimento è www.timingrun.it .

L’Asd Mistercamp Castel Frentano, che dedica questa prima edizione in memoria di Carmine Campitelli (fratello dell’organizzatore e atleta Camillo), ha compiuto ogni sforzo condiviso con l’amministrazione comunale locale che ha patrocinato l’evento, in sintonia col sindaco Gabriele D’Angelo, il vice sindaco Mario Verratti e il delegato allo Sport Camilla Tomczak.

Si profila una prima edizione dell’urban trail di grande importanza e che si svolgerà a meraviglia secondo le aspettative degli organizzatori, in questa estate podistica abruzzese sempre più colma di eventi di ogni tipo.

Per conoscere a 360 gradi l’attività dell’Asd Mistercamp Castel Frentano ecco il sito web www.mistercamp-running.it