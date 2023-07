'Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2023': premiata la Cantina Frentana di Rocca San Giovanni

Nella mattinata del 7 luglio scorso, presso l'Aula “Giulio Cesare” in Campidoglio a Roma, si è svolta la Cerimonia di premiazione della XXI Edizione del “Concorso Enologico Internazionale Città del Vino”, organizzato dall'Associazione Nazionale Città del Vino.

Un concorso prestigioso che riconosce non solo la qualità dei prodotti vitivinicoli, ma anche il valore del rapporto tra vino e territorio, premiando di fatto aziende e rispettivi Comuni, in modo tale da unire idealmente produttori e sindaci nella promozione delle tradizioni e delle eccellenze enologiche.

Il Comune di Rocca San Giovanni, rappresentato dal sindaco Fabio Caravaggio, in questa edizione ha ottenuto un risultato strepitoso e che riempie d’orgoglio: ben 3 Medaglie d’Oro attribuite alla Cantina Frentana rispettivamente per il “Pecorino D.O.C. Costa del Mulino 2022”, il “Cococciola D.O.C. Costa del Mulino 2022”, il “Terra Regia Abruzzo Montepulciano D.O.C. riserva del 2018”.

“Non possiamo che confermare con grande emozione quanto questo riconoscimento, che travalica i confini del nostro comprensorio e viaggia nel mondo, sia un dovuto premio al lavoro sinergico, alla passione e dedizione dei soci, dei professionisti del settore enologico, degli amministratori e di tutte le maestranze che operano, quotidianamente, per dare il meglio e promuovere il proprio territorio e i suoi prodotti nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e della natura”, si legge in una nota del Comune che si congratula con la Cantina Frentana per il brillante riconoscimento.