Opportunità della programmazione 2021-2027 per l'area interna Basso Sangro-Trigno

Grande soddisfazione da parte di tutti i soggetti coinvolti alla tavola rotonda sul tema “Politiche per l’occupazione e lo sviluppo nelle Aree Interne e Programmazione 2021-2027” che si è svolta nei giorni scorsi a Lama dei Peligni.

Inserito tra le azioni intraprese nella strategia delle Aree interne, l’intervento ha interessato l’area del Basso Sangro-Trigno, con il coordinamento di Raffaele Trivilino e il referente d’area Antonio Tamburrino (Comune di Montenerodomo).

Obiettivo della tavola rotonda è stato informare i territori delle aree interne SNAI della Regione Abruzzo delle opportunità previste dalla programmazione regionale 2021-27 con i vari strumenti ad oggi disponibili; all’incontro sono stati presenti dirigenti della Regione Abruzzo, i referenti delle 7 aree SNAI Abruzzo e alcuni rappresentanti di Enti locali e del partenariato locale che prevedono contributi per oltre 70 milioni di euro.

In qualità di Responsabile del Dipartimento della Presidenza, la dott.ssa Emanuela Grimaldi ha illustrato le strategie territoriali con particolare riferimento alla struttura e articolazione delle strategie e Fondi coinvolti.La Dott.ssa Emanuela Murri, invece, in qualità di responsabile del Servizio Programmazione Nazionale ha illustrato le possibili future azioni dell’FSC che interessano le aree interne SNAI e le modalità di attuazione. Sono quindi intervenuti la dott.ssa Francesca Visione, in qualità di responsabile dell’Ufficio Aree Interne SNAI Regione Abruzzo, che ha fatto un quadro dei territori interessati e dell’avanzamento delle strategie già approvate, il dott. Carmine Cipollone, in qualità di Autorità di gestione dei Fondi FESR e FSE+ - il quale ha specificato i tempi previsti per l’attivazione e la realizzazione delle strategie di area e le misure di accompagnamento per il miglioramento delle competenze degli addetti della Pubblica Amministrazione coinvolti nei programmi di sviluppo e l’assistenza tecnica per la predisposizione e attuazione delle strategie – e la dott.ssa Renata Durante, responsabile del Dipartimento Lavoro e socialeche ha spiegato le azioni del FES+ che interessano le aree interne SNAI e le modalità di attuazione.

Infine, il dott. Daniele Antinarella del Dipartimento Sviluppo economico e turismo cheha informato in merito all’Azione 5.2.1. Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Interne del FESR e le modalità di attuazione che prevede nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo.

La tavola rotonda è stata animata dal dott. Raffaele Trivilino coordinatore della Strategia Basso Sangro Trigno.

L’incontro ha registrato anche una discussione costruttiva con tutti i referenti delle aree interne SNAI della Regione Abruzzo e sono stateindicate le attività da portare avanti nel prossimo futuro.

Gli stessi referenti hanno deciso di costituire, a breve, un coordinamento regionale SNAI per attivare un tavolo operativo con la Regione Abruzzo per progettare iniziative utili al territorio al fine di utilizzare al meglio le ingenti risorse disponibili.