'Villaggio del Vento', week end dedicato agli sport in mare a Fossacesia

Sabato 8 e domenica 9 luglio, dalle ore 10 alle 22, sul Lungomare Sud di Fossacesia Marina, si svolgerà la manifestazione nazionale il “Villaggio del Vento”, kermesse a cura delle associazioni Point Break-Made in Fossacesia (Windsurf), Fossakite (Kitesurf), Wildlife (Sup Rollerblade), D’Orsogna Bike Extreme, Ixago, Cinghial-One, Bike Garage, Sorgini Bike (Mtb e Dh), Motoclub Lanciano (cross, enduro, trial e turismo) e Caporrella Auto.

Per due giorni si potrà vivere finalmente uno degli appuntamenti sportivi più attesi della Costa Adriatica.

L’evento, gratuito, si svolgerà nello spazio antistante il centro sportivo Baya Verde, e avrà come obiettivo la promozione dei valori sociali e aggregativi degli sport velici e la tutela dell’ambiente costiero. Sarà possibile partecipare alle attività previste dal programma, tra le quali test Windsurf, Rollerblade, Kitesurf Sup, e ancora, nell’ambito della ristorazione, per la degustazione dei prodotti enogastronomici con le eccellenze della Costa dei Trabocchi. E non solo. La manifestazione sarà allietata dalla presenza di live band, street food di ogni genere, giocolieri, Dj Set, nell’ area dello stabilimento In Arte Beach.

“Siamo davvero felici di regalare ai turisti e a Fossacesia una cornice di rilievo nazionale – dichiarano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore allo Sport Maura Sgrignuoli -. Dobbiamo ringraziare gli organizzatori per aver tenuto duro e non aver rinunciato alla loro proposta di tenere la manifestazione a Fossacesia, che sicuramente coinvolgerà un grande pubblico. Il mare che bagna Fossacesia, da alcuni anni è meta preferita tra chi cavalca su tavola le onde e si cimenta con il vento, che qui, nel golfo di Venere, ha caratteristiche che è raro trovare in altre località, condizioni che invogliano quanti praticano gli sport velici, divenuti tra l’altro tra i più praticati dai giovani. Sarà un fine settimana colorato e spettacolare che contribuirà a dare maggiore attrattività alla Costa dei Trabocchi e a Fossacesia”.