Spiaggia inclusiva ad alta accessibilità, servizio attivo a San Vito Chietino

Taglio del nastro, sabato mattina a San Vito Chietino da parte del sindaco Rocco Catenaro, per la fruibilità della spiaggia inclusiva ad alta accessibilità nell’ambito del progetto “Bike to coast for everyone” sul lungomare di Gualdo (tratto di arenile libero dove è presente il campo da beach volley).

“Il nostro Comune – si legge in una nota del Comune – si è aggiudicato il relativo finanziamento che ha permesso l’installazione di una nuova passerella, ombrelloni, sedie, lettini, sedie job e una bicicletta speciale con personale dedicato e competente che renderà più semplice la sua fruibilità alle persone che vorranno farne uso. Un servizio del tutto gratuito, reso con la partecipazione della cooperativa L’Ancora Sociale .