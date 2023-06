“Radici. Trabocchi, Cammini e Sapori”, la seconda giornata

Transumanza, cammini e ciclovie, Pesca e materiali tradizionali della pesca, Turismo delle radici.

Sono stati questi i tre temi affrontati a Fossacesia dove l’Abbazia di San Giovanni in Venere ha ospitato la prima giornata di “Radici. Trabocchi, Cammini e Sapori”, l’evento organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara in collaborazione con l’Associazione Mirabilia, network delle camere di commercio per la valorizzazione dei siti e patrimonio Unesco. I tre temi sono stati affrontati da esperti di settore nazionali e internazionali, amministratori, rappresentanti di associazioni e portatori di interesse, moderati dal vicedirettore del Tg5, Giuseppe De Filippi.

«È una grande soddisfazione per il nostro Ente camerale ospitare questo importante evento», ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever,«perché rappresenta sia la dimostrazione concreta della capacità di fare rete tra le Camere di commercio, sia l’occasione per valorizzare lo straordinario patrimonio culturale materiale e immateriale Unesco che abbiamo la fortuna di avere in Italia, ma anche la possibilità di far conoscere il territorio abruzzese. Saranno due giornate intense, ricche di spunti di riflessioni, ma anche con un approccio pragmatico, perché si concluderanno con la sottoscrizione della Carta di Fossacesia, un documento che, dopo la Carta di Cison di Valmarino firmata nel 2022, vuole esprimere la volontà e la determinazione della Camera di Commercio Chieti Pescara di continuare ad essere parte attiva del network Mirabilia».

A portare il suo intervento durante la prima giornata di Radici, anche il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. «Il sistema delle Camere di Commercio», ha ricordato,«è impegnato nel supportare in ogni territorio il turismo nelle sue diverse declinazioni ed è quello che facciamo anche con l'ausilio del network Mirabilia, con iniziative che guardano al turismo culturale, religioso, naturalistico ed enogastronomico. Oggi occorre non parlare più di turismo, ma di turismi, leva potentissima per l'economia italiana. Fra questi il turismo culturale ha avuto un'impennata dopo la pandemia e sul fronte del turismo naturalistico, la via verde della Costa dei Trabocchi è un esempio di come si incentivi il turismo lento che ruota intorno a uno stile di vita sano».

Soddisfazione per la due giorni abruzzese dedicata alla valorizzazione dei siti e patrimonio Unesco è stata espressa anche dal presidente dell’Associazione Mirabilia, Angelo Tortorelli. «Mirabilia network non poteva mancare a questo appuntamento», ha commentato, «perché rappresenta 21 Camere di commercio e raccoglie attraverso il nostro qualificato network le qualità, le eccellenze, la storia dei territori italiani che hanno bisogno di un supporto maggiore per valorizzare gli elementi di eccellenza della nostra Italia. La Camera di Commercio Chieti Pescaraha dimostrato una grande ospitalità,frutto di un lavoro di squadra in cui domina non solo l’aspetto professionale ma anche quello degli ottimi rapporti interpersonali che sono al centro della mission di Mirabilia».

La manifestazione si è aperta con la presentazione della Carta di Cison di Valmarino - firmata nel 2022 e che fissa 18 obiettivi di sostenibilità per le destinazioni turistiche–per poi proseguire con il primo panel dedicato alla “Pesca”, tra cui i trabocchi, in corsa verso il riconoscimento nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Spazio poi alla “Transumanza”, inserita nel 2019 nella lista dell’Unesco, per poi passare al “Turismo delle radici”, che ha visto tra i relatori anche il giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua.

Radici proseguirà anche domani con il Mirabilia Day. La giornata si aprirà alle 9.30 con la presentazione dei progetti internazionali di Mirabilia per poi proseguire alle 10.30 con “La cucina italiana patrimonio dell’umanità” che vedrà, tra i diversi relatori, la partecipazione in collegamento del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida. Alle 13 la giornata si concluderà con la sottoscrizione del documento programmatico per la valorizzazione dei siti e patrimoni Unesco tra la Camera di commercio Chieti Pescara e l’Associazione Mirabilia Network, in continuità con la Carta di Cison di Valmarino.

