Si svolgerà venerdì 14 aprile, dalle 17 alle 19, nel Polo Museale Santo Spirito a Lanciano, l’incontro dal titolo “Finanziamenti alle imprese: nuove opportunità per crescere”.

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, in collaborazione con Invitalia, Simest, Regione Abruzzo e Fira, nasce con l’obiettivo di illustrare gli strumenti e le opportunità attualmente a disposizione delle imprese abruzzesi per il loro sviluppo. Dai bandi appena pubblicati alle occasioni di finanziamento distinte per settori e tipologie di imprenditori, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere la rosa di possibilità a loro disposizione per far crescere le proprie realtà imprenditoriali.

Dopo i saluti del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, l’incontro informativo, moderato dalla giornalista Antonella Luccitti, prevede i seguenti interventi: