"Insopportabilmente donna": Tess Masazza al Teatro Fenaroli di Lanciano

Ancora pochi giorni di attesa per lo spettacolo teatrale di Tess Masazza che sabato 15 aprile sarà a Lanciano al Teatro Fenaroli con il suo “Insopportabilmente donna”, che sta riscuotendo grande successo di pubblico e di critica.

Nello spettacolo teatrale, di cui Tess Masazza è anche autrice, prendono vita i suoi divertenti personaggi in una messinscena colorata e ricca di sorprese, accompagnando lo spettatore in un racconto allegro e coinvolgente.

Tess Masazza è stata personaggio rivelazione della seconda serie di Lol-Chi ride è fuori, il comedy-show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios che ha riscosso grandissimo successo di pubblico. Capace di generare con la sola webserie Insopportabilmente Donna oltre 500 milioni di views, Tess Masazza conquista spazi anche fuori dal web: prima su Sky, poi su Radio Deejay, e infine in Rai. Nel 2017 arriva la prima esperienza cinematografica, con il film Poveri ma Ricchissimi, prodotto da Wild Side. Nel 2019 Tess debutta con la sua prima commedia teatrale Insopportabilmente Donna, con spettacoli di successo che replicherà nel 2021 e di cui è anche autrice. Nello stesso anno torna sul grande schermo, diretta da Francesco Mandelli in Notti in Bianco, Baci a Colazione, e partecipa alla seconda edizione di Lol - chi Ride è Fuori, a febbraio 2022 su Amazon Prime Video. A maggio 2022 Tess Masazza riporta il suo spettacolo Insopportabilmente donna in scena per un’altra stagione nei teatri.

In attesa degli eventi estivi – le date di Lazza il 3 agosto e Checco Zalone il 7 agosto al Parco Villa delle Rose – l’associazione “Musica & Eventi” di Maurizio Trevisan debutta così anche al teatro Fenaroli di Lanciano con uno spettacolo teatrale che sta riscontrando grandissimi apprezzamenti di critica e pubblico.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com, Ticketone, Ciaotickets e in tutti i punti vendita autorizzati.