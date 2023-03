La stampa internazionale torna a celebrare la Costa dei Trabocchi

La Costa dei Trabocchi e le sue attrazioni finiscono ancora una volta sulle pagine della stampa internazionale.

La rivista statunitense America Domani ha pubblicato una panoramica della nostra costa con il reportage “Walking on Water: the most Unique Dining Experience in Abruzzo”.

L’articolo firmato dalla scrittrice Arianna Dicicco sottolinea le peculiarità dei Trabocchi, costruite come palafitte sul mare per far fronte alle condizioni atmosferiche e la pesca che sosteneva molte famiglie, diventati un simbolo della costa abruzzese che collega la storia della regione a ricchezze naturali come la Riserva di Punta Aderci a Vasto.

Questa attrazione marittima, delimitata da rocce e paesaggi di ulivi, rappresenta anche un punto per assaporare pietanze tipiche abruzzesi a base di pesce e rendono l’Abruzzo unica per le sue ricchezze.

L’articolo integrale è pubblicato qui https://americadomani.com/walking-on-water-the-most-unique-dining-experience-in-abruzzo/