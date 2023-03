Forza Casoli! Domenica 5 marzo rappresenterà l’Abruzzo a “Il borgo dei borghi”

Sarà Casoli a rappresentare l’Abruzzo nell’edizione 2023 de “Il Borgo dei Borghi”, programma tv che mette in gara 20 tra i borghi più belli e suggestivi d’Italia. Partono il 5 marzo le votazioni per decretare il borgo più bello d'Italia nella trasmissione Kilimangiaro condotto da Camila Raznovich di Raitre. Appello a votare per Casoli e per l'Abruzzo.

Sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ , sarà pubblicata una pagina di presentazione dei 20 borghi in gara. Le votazioni saranno aperte dalle ore 18.40 del 5 marzo alle ore 23.59 del 26 marzo. La classifica finale verrà svelata durante una prima serata speciale, in onda su Rai 3 domenica 9 aprile 2023. Il voto è gratuito. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali RaiPlay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l'autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati dovranno creare una utenza RaiPlay indicando: username, password ed indirizzo e-mail. Si può esprimere un voto al giorno da ogni propria mail.

L’appello anche del Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna: “Forza, sosteniamo tutti il nostro magnifico borgo! Forza Casoli!”

Per una breve presentazione del nostro Borgo clicca qui: https://www.raiplay.it/.../Il-Borgo-dei-Borghi-2023...