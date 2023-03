Addio ad Arnolfo Paolucci, storico fotoreporter lancianese

Lanciano piange la scomparsa di Arnolfo Paolucci, giornalista pubblicista e fotoreporter. Aveva 68 anni.

Ha pubblicato servizi fotografici di attualità e cronaca sui maggiori quotidiani nazionali e non come "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Messaggero", "Il Tempo", "Il Centro", "Il Mattino", "Il Resto del Carlino", "Libero"e sui settimanali "Panorama", "Cronaca Vera" e "Visto" e all'estero su "The Sun" e "Yedioth".

“Il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori”, scrive in una nota il sindaco Filippo Paolini.

ORDINE GIORNALISTI D'ABRUZZO - Iscritto a questo Ordine dal 1989, Arnolfo ha raccontato con la sua macchina fotografica gli avvenimenti abruzzesi, in particolare quelli della provincia di Chieti. Ha collaborato con varie testate giornalistiche, tra cui Il Centro, Il Tempo e Il Messaggero. Alla famiglia la vicinanza dell’Odg Abruzzo.

SINDACATO GIORNALISTI ABRUZZESI - E’ morto nella notte a Lanciano il fotoreporter Arnolfo Paolucci: con i suoi scatti ha raccontato per quasi quarant’anni le storie del territorio. Fotografo storico del quotidiano Il Centro, ha collaborato anche con Il Tempo e Il Messaggero. Persona di grande gentilezza e profonda umanità è stato sempre apprezzato dai colleghi per la sua disponibilità e per l’accuratezza del lavoro. Il Sindacato giornalisti abruzzesi si unisce con un grande abbraccio al dolore di chi gli ha voluto e continuerà a volergli bene.

(Ezio CerasI)