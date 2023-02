"Il Cammino d'Abruzzo", aderisce Rocca San Giovanni

Fabio Caravaggio, sindado di Rocca San Giovanni, ha firmato il decreto n. 2 del 09/02/2023 di concessione del patrocinio all’Associazione di Promozione Sociale “Abruzzo a Piede Libero” per il progetto “Il Cammino d’Abruzzo”.

“Il Cammino d’Abruzzo” tocca 71 Comuni abruzzesi, si estende per circa 660 km nel territorio regionale, ed è un circuito ad anello, da percorrere in senso antiorario, nel quale paesaggi mozzafiato fanno da cornice a tutta la storia del popolo abruzzese. Attraversa sentieri collinari, montani e costieri passando per borghi, frazioni, Comuni e coinvolge le 4 Città capoluogo di Provincia: L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara.

“Il Cammino d'Abruzzo” tocca, inoltre, Parchi e Riserve della regione con l'intento di promuovere il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico attraverso lo strumento del “turismo lento”, stimolando la visita attenta e responsabile del viandante e sensibilizzando le comunità residenti verso una più completa attivazione delle risorse locali. “Il Cammino d'Abruzzo”, come strumento per la promozione del territorio abruzzese, è inoltre un mezzo per incrementare l'economia delle piccole imprese presenti, con l’auspicio di portare vitalità ai numerosi borghi e comuni attraversati.

L'Abruzzo - sottolinea il sindaco Caravaggio - è una regione dal rilevante valore ambientale ed "Il Cammino d'Abruzzo" rappresenta un volano irrinunciabile per l'economia e l’occupazione territoriale del quale, da oggi, anche Rocca San Giovanni fa parte.