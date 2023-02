Fca Italy, in arrivo il premio di efficienza: in busta paga da 1.300 a 1.750 euro

Stellantis ha reso noto il bonus per i lavoratori della Fca Italy Palt di Atessa che verrà erogato in un'unica soluzione con la busta paga di febbraio.

Le tre fasce professionali avranno rispettivamente 1331,38, 1428,81 e 1753,54 euro.

Per la tassazione 2023 verrà applicata l'aliquota agevolata al 5%, come previsto dalla Legge di bilancio. Inoltre, visti i risultati operativi del gruppo Stellantis, con la busta paga di aprile verrà erogata un'ulteriore somma di 450 euro. Per i contratti part time le somme saranno riproporzionate in base all'orario di lavoro.

"Risultati positivi ed erogazione del premio attestano la bontà del CCSL e l'urgenza del suo rinnovo - dicono Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto - Accogliamo con soddisfazione gli ottimi risultati di Stellantis e il premio annuale riconosciuto. Le buone performance speriamo possano costituire basi solide per affrontare l'incipiente sfida dell'elettrificazione. Le intese raggiunte in questi anni hanno avuto lo scopo di recuperare competitività, per tutelare l'occupazione, e salvaguardare il salario".

Per la Fim Cisl il segretario interregionale Domenico Bologna e Amedeo Nanni, dicono: "Nello specifico, lo stabilimento Sevel è stato fortemente condizionato dalla mancanza dei semiconduttori causando la perdita di circa 116 turni di lavoro, pari a 38 giorni. Il problema delle materie prime e semiconduttori rimane molto preoccupante a causa dell'utilizzo maggiore degli ammortizzatori sociali che sta determinando perdita di salario. Come Fim-Cisl il raggiungimento all'erogazione del premio in questo momento storico ha una rilevanza maggiore; la determinazione e il lavoro congiunto hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi, ma è arrivato il momento di abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti per dare ossigeno alle buste paga".

La Fca Italy, ex Sevel, è attualmente in stop produttivo per l'intera settimana per mancanza di body computer.