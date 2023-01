Bilancio Regione Abruzzo, fondi a 8 Pro Loco della provincia di Chieti

Il bilancio di previsione per l’anno 2023 della Regione Abruzzo è stato approvato, come previsto dalla legge, entro il 31 dicembre 2022 dal Consiglio regionale. È stato reso noto in questi giorni il contenuto del cosiddetto “maxi-emendamento” presentato in aula che ha stabilito la destinazione di un milione e duecentomila euro a disposizione dei consiglieri di tutti i gruppi presenti nell’Emiciclo.

1.200 le voci, corrispondenti ad altrettanti beneficiari, che compongono questo maxi emendamento. Plurale è la lista delle realtà finanziate, dai Comuni alle ASL fino alle associazioni che rappresentano la parte più corposa. Tra queste le Pro Loco, le storiche associazioni che già dal nome indicano la loro finalità principale ovvero favorire e valorizzare il luogo in cui si trovano.

Scorrendo l’elenco delle Pro Loco che riceveranno fondi dal Consiglio Regionale spicca la destinazione ad attività sociali, culturali e solidali. Questo l’elenco delle Pro Loco in Provincia di Chieti destinatarie:

Pro Loco Canosa Sannita 15.000,00 € Attività socioculturali

PRO LOCO Città del Vasto 20.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

PRO LOCO di Ripa Teatina 5.000,00 € contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Pro loco Manoppello “Volto Santo” – Manoppello 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Pro Loco San Giacomo Scerni 5.000,00 € Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Pro Loco Treglio APS 20.000,00 € Contributo per spese di funzionamento, eventi e attività associative

Proloco Filetto 5.000,00 € contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Proloco Tornareccio 2.500,00 € contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa