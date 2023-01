Dal 20 gennaio “Leonardo Da Vinci De Divina Proportione”

Nei prestigiosi spazi di Palazzo d’Avalos a Vasto il 20 gennaio alle ore 15:30 sarà inaugurata la mostra dal titolo Leonardo da Vinci in De Divina Proportione. L’appuntamento è stato presentato questa mattina nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos dal Vicesindaco Licia Fioravante, dall’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, dall’assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco dal Curatore scientifico del Museo MUMEC di Arezzo Prof. Fausto Casi e dalla direttrice del MUMEC di Arezzo dr.ssa Valentina Casi.

L'evento organizzato dall’associazione Culturale “Oltre Confine” con il patrocinio del Comune di Vasto e la collaborazione del museo MUMEC di Arezzo prevede l’esposizione di solidi geometrici, ricavati dai disegni riportati nell’opera di Luca Pacioli e disegnati, all’epoca della stesura del manoscritto, proprio da Leonardo da Vinci.

“Un evento di pregio che l’assessore Della Gatta - ha dichiarato il Vicesindaco Licia Fioravante - ha inteso portare nella nostra città. Palazzo d’Avalos sarà cornice di questa splendida iniziativa. Una grande occasione, ma anche un nuovo tassello che arricchirà la proposta turistica-culturale di Vasto. Offrire al turista e ai ragazzi un motivo di conoscenza mentre sono in vacanza è una scelta strategica”.

“Vogliamo concepire questo 2023 come l’anno che celebra l’arte e la cultura per palazzo d’Avalos. Oltre a questa esposizione successivamente ci saranno altri quattro eventi. La mostra di cui parliamo oggi è una scommessa. E’ stata proposta una iniziativa - ha aggiunto l’assessore Nicola Della Gatta- che Vasto non ha mai ospitato. Sarà una bella opportunità per scoprire Leonardo, il suo genio così poliedrico e straordinario e la sua capacità di inventare. Ringrazio il sindaco che in prima persona si è speso per la realizzazione di questo appuntamento”.

“Con le scuole di Vasto abbiamo avviato un percorso e ci auspichiamo che anche dalle altre regioni arrivino visitatori. Mi appello alle Presidi - ha detto l’assessore Anna Bosco rivolgendosi ai dirigenti scolastici presenti in sala- ad attivare la loro rete di contatti. Siamo onorati di ospitare un evento di grande risalto per la nostra città”.

“Questo progetto - ha concluso il prof. Fausto Casi - è nato in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo, nel 2019. L’idea era quella di promuovere una ricerca artistica sui disegni realizzati dal grande genio fiorentino per illustrare la celeberrima opera De Divina Proportione del matematico Luca Pacioli".

Vendita Biglietti: Do It Yourself - link: https://www.diyticket.it/ Biglietteria di Palazzo D'Avalos