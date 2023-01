È arrivato il giorno della Befana

L’Epifania è la festa che chiude il ciclo iniziato col Natale, dopo aver celebrato la Natività di Gesù e l’arrivo dell’anno nuovo la Chiesa Cattolica ricorda oggi l’arrivo alla grotta di Betlemme dei Re Magi. Antica tradizione, per la gioia dei bambini di ogni età, lega alla giornata di oggi la Befana che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio consegna doni. Una leggenda vuole che la Befana regalò al Bambin Gesù una calza proprio tramite i Magi. Dopo la Resurrezione Gesù le sarebbe apparso dandole il compito di regalare doni a tutti i bambini in una calza.

Tanti sono gli appuntamenti pubblici in cui oggi viene festeggiata l’Epifania.

A San Vito Chietino doppio appuntamento, questa mattina dalle 9.30 presso il mercato coperto “Arriva la Befana, con il mago Ares, giochi e balli per grandi e piccini” e alle 16.00 presso piazzale Sala Polivalente di San Vito Marina.

Alle 11.30 a Vasto Marina sulla spiaggia (area pontile) ci sarà la “Befana vien dal mare”. “In attesa della befana dalle ore 10:00 animazione e divertimento con trucca bimbi, sculture di palloncini, letture, maghi e giocolieri, la Banda Delle Befane, befane in Vespa, dolci e caramelle e l' angolo dedicato allo scambio di giochi” ricorda l’Amministrazione Comunale.

A Paglieta ci sarà alle 10 l’arrivo della Befana, evento organizzato dalla Pro Loco, in piazza Roma e questa sera alle 21 presso il teatro comunale Grande Concerto dell’Epifania dei Fantasy Saxophone Quartet.

A Rocca San Giovanni oggi secondo appuntamento con la “Befana vien nel Borgo” che vede la partecipazione anche di artisti di strada e animatori, che proporranno musiche e spettacoli itineranti, e numerosi stand di “street food”, per gustare le specialità enogastronomiche tipiche del territorio e della sua tradizione.

A Francavilla Emozioni OdV con la collaborazione della Casa Volante Blu organizza l’evento “Arriva la Befana” in piazza Sant’Alfonso dalle 10 alle 12. Alle 11.30 Comitato di Quartiere Paese Alto in collaborazione con Avis Francavilla al Mare e Oratorio San Franco organizza evento con l’arrivo della Befana in piazza San Franco.

A Lanciano in corso Trento e Trieste e piazza Plebiscito l’associazione Trabocchi Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Lanciano, organizza la “Fiera dell'Epifania-A spasso per Lanciano” con un mercatino di prodotti locali e articoli da regalo e spettacoli a tema per i bambini con giochi di magia, fiaba dei burattini, bolle e personaggi a tema natalizio itineranti.

A Roccascalegna dalle 11 alle 17 presso il Castello la Befana sarà accompagnata dallo zampognaro Nicola Ceroli e dalle “disavventure del folletto Pig”.

A Casalbordino partirà alle 15 l’evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” con il “circo incantato” e il concerto di Roby Santini.