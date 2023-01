Assegnati fondi per parchi gioco e aree sportive inclusive a 38 comuni

L’accessibilità e l’inclusione, la possibilità ad ogni cittadino di poter vedere concretamente riconosciuti i propri diritti di cittadino attivo e partecipe della vita collettiva, sono tra gli impegni più importanti per la comunità pubblica e le istituzioni. Sono previsti programmi, iniziative e anche fondi dedicati. Tra cui il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. La ripartizione di questo fondo a livello nazionale è stata deliberata dal DPCM 29/11/2021. Sulle regioni ricade il compito di ripartirlo tra i comuni.

È stata resa nota in questi giorni la graduatoria stilata dalla Regione Abruzzo con i progetti comunali finanziati con la ripartizione del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. In provincia di Chieti sono 38 i Comuni che hanno visto accolte le loro istanze e hanno ottenuto finanziamenti.

Questo l’elenco completo (evidenziati con cornice rossa i comuni della provincia di Chieti)