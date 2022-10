"La caritÃ  dei padri di ieri e dei figli di oggi", nuovo percorso formativo per volontari Caritas

Prenderà il via sabato 22 ottobre, presso il Centro pastorale della Parrocchia di San Donato Martire a Fossacesia, il nuovo percorso formativo per i volontari Caritas della diocesi di Chieti-Vasto.

"I cinque appuntamenti dal titolo La carità dei padri di ieri e dei figli di oggi - scrive il direttore della Caritas diocesana, Don Luca Corazzari - affronteranno come tematica la dimensione caritativa della Chiesa dei primi secoli e dell’epoca moderna attraverso la vita di alcuni santi. Vi chiedo pertanto di sollecitare la presenza dei vostri volontari agli incontri formativi, organizzati dall’equipe della Caritas diocesana, che sono stati pensati al fine di aiutarli nella continua crescita umana e spirituale, meta che non può mai dirsi raggiunta una volta per sempre. Il confronto e la condivisione di gruppo, sui temi esposti di volta in volta negli incontri, hanno come obiettivo quello di aiutare i volontari nella lettura della propria realtà personale alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, dando così una più adeguata capacità di prossimità verso l’altro".

Le iscrizioni potranno essere inviate a: [email protected]ieti.it oppure tramite telefono allo 0871-330513; cell. 393-6243636.