“Sentieri d’Autunno: saperi e sapori” a Paglieta

Fervono i preparativi per 'Sentieri d'Autunno", alla sua 17ma edizione. L'appuntamento è per sabato 22 e domenica 23 ottobre a Paglieta. Molte le iniziative e le proposte: degustazione di vini, oli e di prodotti tipici, la cucina paesana con la sua vera pasta alla mugnaia, mostre di pittura, di fotografia, di bigiotteria artigianale, di diamond painting, esposizione pittorica su stoffa, presentazione libri, musica live e divertimento assicurato anche per i più piccini, con animazione e laboratori.

È previsto il servizio navetta da Lanciano e Atessa.

L'evento è promosso dalla Pro Loco APS con il patrocinio del Comune di Paglieta. L'aspetto culturale è stato curato dalla Biblioteca comunale e dall'associazione il Museo delle Tradizioni Popolari "Nelli-Polsoni'.