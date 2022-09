Nuova luce per il Trabocco Turchino, venerdì l'inaugurazione

Giornata importante quella di venerdì 23 settembre per il territorio della Costa dei Trabocchi ed in particolare per San Vito Chietino.

E' in programma l'inaugurazione del rinnovato Trabocco Turchino, uno dei ‘Luoghi del Cuore’ tutelati dal Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano.

Alle ore 11 si terrà una conferenza stampa presso la Sala Consiliare del Comune di San Vito Chietino.

visite accompagnate sul Trabocco dalle 17.30 alle 19.30 esclusivamente su Nel pomeriggio previstedalle 17.30 alle 19.30 esclusivamente su prenotazione (clicca qui)