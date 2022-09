'Via Verde della Costa dei trabocchi, itinerari e percorsi', ecco la nuova guida

Sarà presentata venerdì 23 settembre alle ore 18:30 ad Ortona (Sala Eden) la nuova edizione della guida alla“Via Verde della costa dei trabocchi, itinerari e percorsi lungo la pista ciclopedonale in Abruzzo”.

La prima edizione della pubblicazione, uscita dieci anni fa, proponeva un percorso lungo la costa dei trabocchi, a piedi sull’ex tracciato ferroviario per una ricognizione dei trabocchi esistenti e un’immersione in un territorio ricco di paesaggi, di storia e di biodiversità. Dopo numerose ristampe la nuova guida presenta, oggi, un aggiornamento alla luce della realizzazione, ancora da ultimare in alcuni tratti, della pista ciclopedonale che collega Ortona a San Salvo.

In questi anni, infatti, sono stati completati i tratti di pista che dai Saraceni ad Ortona conducono ininterrottamente fino a Torino di Sangro per poi proseguire con alcune deviazioni e tratti da completare. Una novità interessante per i cicloturisti che vengono in Abruzzo è data dalla possibilità di utilizzare il treno per trasportare la bici per raggiungere Ortona e partire alla volta del percorso sulla ciclabile.

La costa dei trabocchi nella guida è quindi raccontata attraverso otto itinerari da percorrere con i mezzi e i ritmi che si preferiscono e che consentono quindi di assaporare e gustare la vita naturale e culturale della costa frentana: prezioso territorio dove si mescolano i profumi di zagare e ginestre a quelli delle tipicità enogastronomiche.

A differenza dalla precedente edizione sono stati inseriti anche i percorsi in bici che dalla pista ciclabile consentono di scoprire le aree interne delle dolci colline del Chietino in cui si producono i più noti vini Montepulciano, Trebbiano, Pecorino e Cococciola. La zona collinare è anche quella dei paesi di Crecchio, Tollo, Canosa, Frisa solo per citarne alcuni, ricchi di tradizioni che permangono ancora vive nella comunità. Tante le informazioni anche sugli eventi che si svolgono lungo la costa, gli aspetti enogastronomici, prodotti tipici, attività ristorative e servizi che offrono attività esperienziali da vivere sul territorio.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Lega Navale di Ortona e alla presentazione, moderata da Manuela Napolione interverranno: Gaetano Basti (editore), Roberto Diano (Presidente Lega Navale Ortona), Lucio Zazzera (Presidente Parco Nazionale della Maiella , Francesco Menna (Presidente Provincia Chieti), Leo Castiglione (Sindaco di Ortona), Enrico Di Giuseppantonio (Sindaco di Fossacesia), Emiliano Bozzelli (Sindaco di San Vito), Rinaldo Verì (traboccante), Lido Legnini (Camera di Commercio Chieti Pescara).

Al termine dell’evento brindisi con vini di Codice Citra.