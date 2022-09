Alessandro Nicodemi eletto nuovo presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Tramite una nota il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha reso nota l'elezione a nuovo presidente con voto unanime Alessandro Nicodemi.

Per la prima volta alla guida ci sarà un produttore privato e non un esponente della cooperazione regionale a guidare il Consorzio, un cambio epocale che ha l’obiettivo di portare avanti i tanti progetti iniziati negli ultimi anni che sono riusciti ad accendere i riflettori sulla viticoltura abruzzese e ad affermare l’intero territorio come protagonista della viticoltura nazionale oltre a tassello imprescindibile dell’economia agroalimentare abruzzese.

Affiancheranno il presidente Nicodemi i due vicepresidenti Pino Candeloro (Sincarpa) e Franco D’Eusanio (Chiusa Grande) e i consiglieri Giulia Cataldi Madonna (Cataldi Madonna), Rocco Cipollone (Masciarelli), Dino D’Ercole (San Nicola), Carlo Di Campli Finore (Vin.co), Nicola Dragani (Madonna dei Miracoli), Paolo Ulpiani (Zaccagnini), Luciano Di Labio (Villamagna), Chiara Ciavolich (Ciavolich), Fausto Cimini (Paglieta), Vincenzo Bucci (Olearia Vinicola Villese), Miki Antonucci (Progresso Agricolo) e Gennaro Matarazzo (Roxan).

(FONTE FACEBOOK Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo)