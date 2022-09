'Frentano d'Oro', il premio al Maestro Massimo Spadano

Massimo ha avuto diversi Maestri. Il primo, in ordine temporale, è stato Padre Octavio Corona nella parrocchia di S. Antonio che nella sua permanenza lancianese ha avvicinato tanti ragazzi alla musica classica con esito straordinario di formare professionisti affermati che come Massimo, oggi, girano il mondo con grande professionalità in ensemble internazionali. Padre Octavio meriterebbe un riconoscimento postumo per quello che ha seminato. Solo con me non è riuscito, di fronte al mio rammarico e scoramento mi consolava dicendomi “Non ti preoccupare così ha valuto Nostro Signore".

Il percorso di Massimo trova ancora grandi maestri tra i quali Lieberman e Donato Renzetti che ne riconosce il valore e lo avvia alla direzione orchestrale. Oggi Massimo dirige l’orchestra sinfonica della Galizia. Un’emigrazione necessaria per un paese come l’Italia che ha cancellato decine di orchestre sinfoniche in un gretto e indecente progetto di tagli alla cultura.

Il premio a Massimo è una bella favola: in una piccola città di provincia, una famiglia numerosa, una madre illuminata, un Padre spirituale e musicista, una scuola Civica hanno permesso ad un giovane di scoprire i suoi talenti e raggiungere traguardi eccellenti. C’è tutto nella storia splendida del maestro Spadano: famiglia, parrocchia, istituzioni, amici, una filiera prodigiosa che la nostra città ha saputo esprimere. Ecco, sono contento perché Il Frentano d’oro ci permettere di scoprire queste meravigliose storie grazie al genio di Ennio e alla tenacia di Manuela che ha raccolto un bella eredità del papà insieme al presidente Stefano Graziani, all’anchorman Mario Giancristofaro, al direttivo e a tutti i soci".