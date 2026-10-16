Come formare un giovane atleta? I campioni Mei, Tilli, Di Martino e Howe al convegno Fidal Abruzzo a Lanciano

Come si riconosce, si accompagna e si sviluppa il talento sportivo? Quale ruolo svolgono la famiglia, lâ€™ambiente di crescita, la preparazione tecnica e la dimensione psicologica nel percorso di un giovane atleta? Sono questi i temi al centro del convegno nazionale Fidal â€œLa cultura del talento â€“ Formare il giovane atleta tra famiglia, ambiente e competenza tecnicaâ€œ, in programma a Lanciano il 16 e 17 ottobre, al Cinema Teatro Mazzini.

Lâ€™iniziativa, organizzata da Fidal Abruzzo con Asd Podisti Frentani e con la collaborazione della BCC Abruzzi e Molise, propone due giornate di approfondimento dedicate alla formazione sportiva, allo sviluppo delle capacitÃ atletiche e al ruolo dei tecnici nella crescita delle nuove generazioni. Unâ€™occasione di confronto che riunisce competenze tecniche, esperienze di atleti di alto livello e responsabilitÃ dirigenziali del movimento nazionale dellâ€™atletica leggera.

Il programma affronta il talento da diverse prospettive: dalla trasformazione del potenziale in prestazione, agli aspetti psicologici del rapporto tra atleta e allenatore, dallo sviluppo della forza nelle diverse fasi della crescita fino alla gestione delle criticitÃ che accompagnano il percorso di un atleta di talento.

Ad aprire i lavori, venerdÃ¬ 16 ottobre, alle ore 17, saranno Daniel J. GarzÃ³n, tecnico del CEEDA di Granada e allenatore della marciatrice MarÃ­a PÃ©rez, e Riccardo Pisani, responsabile nazionale della marcia Fidal, con un approfondimento sulle capacitÃ meno visibili dellâ€™atleta e dellâ€™allenatore e sulle esperienze maturate nella formazione psicologica del binomio sportivo. La giornata proseguirÃ con Nicola Silvaggi e Francesco Ugualdiati, impegnati nellâ€™analisi dello sviluppo della forza e del rapporto forza-velocitÃ , dalla prepubertÃ alla maturitÃ .

Sabato 17 ottobre si inizierÃ , alle 9.30, con Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera e campione europeo dei 10.000 metri, protagonista di una conversazione sul talento attraverso lâ€™esperienza personale da atleta e una riflessione sul futuro dellâ€™atletica italiana.

SeguirÃ lâ€™intervento di Claudio Mazzaufo e Andrew Howe, primatista italiano e medagliato mondiale ed europeo, dedicato agli aspetti positivi e alle criticitÃ nella gestione di un talento sportivo. Nel pomeriggio, Stefano Tilli, campione europeo indoor, e Antonietta Di Martino, primatista italiana e medagliata mondiale, porteranno la propria esperienza nel passaggio da campioni a mentori, con uno sguardo rivolto al futuro dello sport.

A chiudere il programma saranno Francesco Uguagliati e Piero Allegretti, vice direttore tecnico Fidal per lâ€™innovazione, la ricerca, la valutazione e lo sviluppo tecnico territoriale, con un confronto sui cambiamenti del sistema tecnico, sulle nuove regole e sugli strumenti per la formazione e la valutazione.

Il convegno prevede crediti formativi.