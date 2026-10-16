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Cento ciclisti in arrivo per la 'Rad Race 96 Hours'

redazione
Appuntamenti
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Si chiama Rad Race 96 Hours, è una prova internazionale di bikepacking e vede la partecipazione di un centinaio di ciclisti, provenienti da Italia, Germania, Canada, Cile, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. Con in primo piano la Rete ciclabile dei Trabocchi e la città di Pescara, che accoglie i protagonisti di questa avventura al loro arrivo.

L’evento si svolge dal 12 al 17 ottobre. Partenza da Roma, passaggio sull’Appennino centrale da Rieti in poi, con i Sibillini, il Gran Sasso, il Sirente Velino, per girare intorno alla Maiella e arrivare nella Val di Sangro per raggiungere il mare. A intersecare dunque la ciclabile della via Verde della Costa dei Trabocchi all’altezza della Foce del Sangro, con passaggio lungo i percorsi della Rete ciclabile dei Trabocchi. E raggiungere quindi Pescara pedalando verso nord.

Un totale di 651 chilometri e 11.170 metri di dislivello, su un percorso misto tra asfalto e sterrato: ogni partecipante impiega un determinato tempo in base alle proprie capacità, senza assistenza esterna. Partenza martedì 13 ottobre alle 6 da Roma, il traguardo a Pescara è aperto fino alle 6 di sabato 17 ottobre: l’organizzazione non pone limiti, ci sarà chi arriva prima e chi dopo, anche oltre sabato 17. Il tutto in modalità bikepacking, vale a dire una forma di cicloturismo che combina il piacere di andare in bicicletta con lo spirito dell’esplorazione e del viaggio in autonomia.

“L’organizzazione fornisce la traccia, un briefing alla partenza e accoglienza al termine - commenta Patrick Kofler, designer della traccia di questa Rad Race 96 Hours nonché autore dei tracciati delle proposte della Rete Ciclabile dei Trabocchi e di Ciclovie della Transumanza -. Dagli altopiani maggiori d’Abruzzo al mare, con arrivo in eleganza lungo la Via Verde”.

 
Raggiunta la costa, i partecipanti proseguono verso Pescara, dove l’area accoglienza è allestita nel tratto a nord del Ponte del Mare -proprio in prossimità della piazza della Madonnina - con un arco d’arrivo che caratterizza la zona, con servizi di ristoro.
 
“Accogliamo con grande entusiasmo questa iniziativa, che rappresenta un volano per il turismo pescarese e che richiamerà l’interesse di persone da tutta Europa”, dichiara l’assessore pescarese al Turismo Alfredo Cremonese. “Il cicloturismo permette di scoprire luoghi, paesaggi e tradizioni, creando un legame diretto tra chi viaggia e i territori attraversati. Pescara sarà il traguardo di un’esperienza straordinaria, partita dal Colosseo e conclusa davanti al nostro mare: un’occasione preziosa per far conoscere la bellezza della città, la sua accoglienza e le opportunità che offre anche al di fuori della stagione estiva. Manifestazioni come questa contribuiscono a promuovere Pescara sul piano internazionale e a sostenere un turismo attivo e sostenibile, con ricadute positive per le attività locali”.

“Questo evento porta un pubblico che in Abruzzo non c’è - conclude Patrick Kofler -. Sono bikepackers di età media e giovane, arrivano dalla Germania e davvero dal resto del mondo. Un pubblico nuovo, che non ha mai sentito nominare l’Abruzzo”.
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