L'Italia Under 21 di Silvio Baldini di scena a Pescara

Lunedì 5 ottobre, alle 18:15, lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ospiterà la sfida Italia-Polonia, valida per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21.
Gli azzurrini, guidati da Silvio Baldini, tornano in una città che il mister conosce benissimo: proprio sulla panchina del Pescara ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2024/2025.
Una partita decisiva nel cammino verso l’Europeo e una grande occasione per sostenere i nostri ragazzi dagli spalti dell’Adriatico.
Sul sito della FIGC trovate tutte le informazioni per l’acquisto: https://www.figc.it/.../qualificazioni-europee-in-vendita...