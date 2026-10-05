Fossacesia accoglie la Lampada della Pace di Assisi

Sarà il Teatro Comunale “Nino Saraceni” di via Roma a Fossacesia a ospitare, lunedì 5 ottobre alle ore 11.00, una nuova tappa del Giro d’Italia per la Pace.

Nell ‘anno dell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, la Rete Nazionale delle Scuole di Pace e la Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, promuovono il Giro d’Italia per la Pace, strumento per ricostruire una cultura e una politica di pace attraverso la cura degli altri e dell’umanità. Partendo dalle nuove generazioni. La “Lampada della Pace” di Assisi è il simbolo del viaggio che attraverserà l’Italia, per costruire il sogno universale della fraternità e dell’amicizia sociale.

Protagonisti dell’incontro saranno gli alunni della scuola primaria, chiamati a confrontarsi sul significato della Lampada della Pace di Assisi, simbolo di fraternità, dialogo, solidarietà e amicizia sociale.

L’appuntamento coinvolgerà istituzioni e mondo della scuola, con la partecipazione del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che è anche presidente della Commissione Nazionale ANCI per la Pace, dell’assessore comunale alla Cultura Maura Sgrignuoli, della dirigente dell’Istituto Comprensivo Rosanna D’Aversa, degli insegnanti e degli studenti.

I ragazzi saranno protagonisti con interventi e riflessioni dedicati ai valori della pace e al ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una società fondata sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo.

«La Lampada della Pace porta ai nostri ragazzi un messaggio di fraternità e dialogo – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Siamo lieti di accogliere a Fossacesia questa importante iniziativa».

«Coinvolgere i giovani significa investire concretamente nella cultura della pace – dichiara l’assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli –. La scuola è il luogo naturale in cui questi valori possono diventare esperienza e partecipazione».

La tappa di Fossacesia rappresenta un momento di incontro tra istituzioni, scuola e cittadini nel segno della fraternità e della pace.